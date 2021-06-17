"لا جديد".. الزمالك يعلق على ملف فرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف حسام المندوه عضو مجلس إدارة الزمالك المعين، أنه لا يوجد أي جديد في ملف اللاعب التونسي الدولي فرجاني ساسي، مشددًا أن إدارة النادي تنتظر موقف اللاعب قبل اتخاذ أي إجراء.

وأضاف المندوه في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"لا يوجد جديد في ملف فرجاني ساسي، ولا أعرف حقيقة عودته يوم الثلاثاء المقبل".

وتابع :"لا يوجد تواصل مع اللاعب وننتظر موقفه النهائي، لأن من المفترض أن يعود ساسي لاستكمال الموسم وفقًا لبنود العقد".

وواصل :"التواصل مع اللاعب حدث في الفترة الماضية قبل أن يعلن إصابته، ننتظر موقف اللاعب معنا قبل اتخاذ أي إجراء ضده ونتمنى له التوفيق مع فريقه الجديد".

ومن المقرر أن ينتهي عقد الدولي التونسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، مما يحق له الانتقال لأي فريق بصورة مجانية، حيث كان ألمح ساسي الرحيل عن القلعة البيضاء وسط انباء حول اقترابه من فريق الدحيل القطري.

وكشفت تقارير صحفية تونسية يوم الأحد الماضي، أن ساسي اقترب من الانتقال لصفوف الدحيل القطري حيث سيوقع على عقد مدته ثلاث سنوات مقابل الحصول على تسعة ملايين يورو.