"ظهور سوبرمان".. رسميًا.. بوفون يعود إلى بارما بعد 26 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي بارما، صباح اليوم الخميس، استعادة حارسه الأسطوري جانلويجي بوفون مرة أخرى بعد مسيرة استمرت خارج النادي لمدة 26 عامًا.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الإيطالي، أن بوفون (43 عامًا) عاد للنادي من جديد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع يوفنتوس.

النادي الإيطالي قدّم أسطورته للجماهير عبر فيديو ومعه قميص بارما وسوبر مان حيث من المقرر أن يقود الفريق في الموسم المقبل بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

بداية بوفون كانت مع بارما في موسم (1994 - 1995) قبل أن ينتقل إلى صفوف يوفنتوس في موسم (2001 - 2002).

وقبل انتقاله لفريق "السيدة العجوز" حقق بوفون مع بارما ألقاب كأس الاتحاد الأوروبي "يوربا ليج حاليًا"، والسوبر الأوروبي وأخيرًا كأس إيطاليا.

أما مع يوفنتوس، حقق لقب الدوري الإيطالي عشرة ألقاب والفوز أيضًا بخمسة ألقاب كأس بالإضافة لستة ألقاب سوبر إيطالي.

بوفون أيضًا لعب لمدة موسم مع باريس سان جيرمان (2018 - 2019) قبل أن يعود مرة أخرى لصفوف يوفنتوس.

وعلى الصعيد الدولي، حقق الأسطورة بوفون لقب كأس العالم نسخة (2006) على حساب المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.

وسيكون بوفون على عاتقه إعادة بارما مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي بعد الهبوط حيث تذيل الفريق المسابقة بالنسخة الماضية بعد الحصول على 20 نقطة فقط.