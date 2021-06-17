عبد الحفيظ: لقاء الترجي خطوة للحفاظ على اللقب الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خلال لقاء الذهاب أمام الترجي، مشددًا أن كل من الفريقين يمتلكان مقومات البطولة باعتبارهما من الفرق الكبرى داخل القارة السمراء.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات له عبر الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الخميس، :"الأهلي والترجي التونسي، هما طرفا الدور قبل النهائي لنفس البطولة على مدار السنوات الأربعة الأخيرة، وهو ما يؤكد أهمية وصعوبة هذه المواجهة".

وواصل :"بالتأكيد نعيش أجواء من التركيز، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بتونس تساعدنا في لقاء العودة، خاصة أننا ندرك جيدا أن هذه المواجهة من١٨٠ دقيقة على شوطين".

وأكمل :"الأهلي والترجي يمتلكان كل مقومات البطولة وهما من الفرق الكبرى داخل القارة ومطالبات دائما بالمنافسة علي البطولات، ووجودهما في تحدي دور النصف النهائي يشير إلى صعوبة اللقاء على الفريقين".

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الجميع في الأهلي يدرك أهمية مباراة السبت المقبل؛ لأنها تمثل خطوة مهمة في مشوار التأهل للمباراة النهائية، والحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، لذلك هناك حالة تركيز كبيرة في هذه المباراة، حتى قبل وصول بعثة الفريق إلى تونس.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم السبت المقبل على حمادي العقربي برادس في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في المقابل ستقام موقعة الإياب على ملعب "الأهلي we السلام" في 26 من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق بطولة النسخة الماضية بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ليحقق الفريق الأحمر اللقب القاري التاسع في تاريخه.