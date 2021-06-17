فيرونتينا يعلن انفصاله عن جاتوزو "قبل بداية عمله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي فيرونتينا الإيطالي، انفصاله عن جينارو جاتوزو المدرب الجديد للفريق قبل بداية الموسم الكروي 2021/2022.

وأصدر النادي بيانا رسميا، اليوم الخميس، عبر موقعه الالكتروني، أعلن خلاله انفصاله عن جاتوزو بعد الاتفاق المتبادل بين الطرفين.

وقال البيان: "قرر كل من فيرونتينا وجاتوزو -بالاتفاق المتبادل- عدم العمل بالاتفاقات السابقة وبالتالي عدم بدء الموسم الكروي المقبل معًا".

وكان النادي الإيطالي قد أعلن في شهر مايو الماضي، تعيين جاتوزو في منصب المدير الفني للفريق بدءا من يوليو المقبل.

ورحل جاتوزو عن تدريب نابولي أمس الاثنين بعد فشله في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب إنهاء الموسم المنقضي من الدوري المحلي في المركز الخامس.