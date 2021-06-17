صفقات يوفنتوس | عودة بوفون إلى بارما بعد 20 عامًا

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أعلن نادي بارما الإيطالي، التعاقد رسميًا مع المخضرم جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس السابق، خلال الميركاتو الصيفي 2021، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
ورحل حارس منتخب إيطاليا السابق عن يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء تعاقده مع السيدة العجوز.
وبدأ حارس المرمى المخضرم، مشواره مع الساحرة المستديرة في نادي بارما، منذ أن كان بعمر 17 عامًا و9 أشهر، ليعود مرة اخرى إلى فريقه السابق.
ويستعد صاحب الـ 43 عامًا لخوض تجربة جديدة مع بارما، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية “سيريا بي”، بعد أن لعب ليوفنتوس ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان ثم عاد لليوفي ومنها لبارما.
وشارك بوفون لأول مرة في الدوري الإيطالي رفقة فريق بارما في نوفمبر عام 1995، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس في عام 2001 في صفقة قياسية بالنسبة لحارس مرمى، حيث بلغ مبلغها 52 مليون يورو تقريباً.
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