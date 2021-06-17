الميركاتو الصيفي 2021 | أبرزهم فلاهوفيتش .. 5 مهاجمين على رادار يوفنتوس

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، في تعزيز الخط الأمامي للمدرب ماسيمليانو أليجري بأفضل شكل ممكن، تحسبًا لرحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن “البيانكونيري”.

وينتهي عقد رونالدو صاحب الـ 36 صيف 2022، ولكن تقارير صحفية ربطت اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب نادي يوفنتوس من خطف أفضل المهاجمين الصاعدين بالدوري الإيطالي، خلال خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ذكرت صحيفة “توتو سبورت” أن فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا هو الهدف الأساسي ليوفنتوس، وقد يكون المهاجم هو السبب لرحيل جينارو جاتوزو عن الفيولا.

وفي التقرير التالي قائمة بأبرز المهاجمين الذي يطمح يوفنتوس في التعاقد مع أحدهم :

1- فلاهوفيتش

يعد الصربي دوشان فلاهوفيتش صاحب الـ21 عامًا من أبرز المطلوبين هذه الفترة بصفوف يوفنتوس، بعدما سجل 21 هدفًا بالموسم المنقضي ، وقدم لزملائه 4 فرصة تسجيل أهداف، كما تجاوزت كفاءته الفنية 91%، طبقًا لتقييم الدوري الإيطالي.

كما فاز اللاعب الصربي الشاب دوشان فلاهوفيتش، بجائزة أفضل لاعب شاب في الكالتشيو للموسم المنقضي عقب أدائه المذهل رفقة الفيولا.

2- ماورو إيكاردي

ارتبط الأرجنتيني بشدة خلال الفترة الأخيرة بالإنضمام إلى صفوف يوفنتوس، وبالأخص في صفقة تبادلية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

3- إركاديوش ميليك

مهاجم نابولي والذي يلعب في صفوف مارسيليا على سبيل الإعارة، يعد من المطلوبين لتعزيز الخط الأمامي للمدرب ماسيمليانو أليجري.

4- أندريا بيلوتي

لن يستمر الإيطالي أندريا بيلوتي رفقة تورينو خلال الموسم المقبل، كما هناك اهتمام كبير، من عدة أندية أوربية أبرزها يوفنتوس، وروما، وميلان للحصول على خدماته.

5- جابرييل خيسوس

مهاجم مانشستر سيتي بات من الممكن أن يرحل عن صفوف ناديه في الميركاتو الصيفي 2021، لخوض تجربة جديدة، في ظل اهتمام كبير، من جانب نادي يوفنتوس الإيطالي.