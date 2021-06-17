بعد 22 يوم.. جاتوزو يفسخ عقده مع فيورنتينا رسميًا

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أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، صباح اليوم الخميس، رحيل جينارو جاتوزو المدير الفني للفريق، عن النادي بعد فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.
وعين فيورنتينا جاتوزو مديرًا فنيًا للفريق في 25 مايو، عقب رحيله عن نابولي، بعد أن فشل في قيادة الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل.
ونشر النادي بيانًا صحفيًا عبر موقعه الرسمي قائلًا: “قررنا بالاتفاق المتبادل مع جاتوزو عدم متابعة الاتفاقات السابقة بين الطرفين، وبالتالي عدم بدء الموسم المقبل معًا”.
وتابع النادي: “بدأ النادي على الفور العمل على اختيار مدير فني جديد من شأنه أن يوجه الفيولا نحو النتائج التي يستحقها فيورنتينا ومدينة فلورنسا”.
ورحل جاتوزو عن النادي بعد 22 يومًا فقط من إعلانه مديرًا فنيًا للفريق لمدة موسمين خلفاً لجوزيبي ياكيني الذي أشرف على فيورنتينا على فترتين الموسم الماضي.
الجدير بالذكر أن فيورنيتنا أنهى الدوري الايطالي الموسم المنصرم في المركز الثالث عشر.
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