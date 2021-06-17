صفقات ريال مدريد | باريس سان جيرمان يعتزم ضم سيرجيو راموس

أعلن الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، رحيله عن صفوف ناديه يوم الأربعاء، ليخوض تجربة جديدة في مسيرته، حيث نص بيان “الميرينجي”: “أن النادي سيعلن عن مؤتمر صحفي اليوم في تمام الساعة 12 ونص ظهرًا لتوديع القائد بحضور رئيس النادي فلورينتينو بيريز”.

وأضاف البيان: “بعد ذلك سيظهر راموس في مؤتمر صحفي للحديث مع وسائل الإعلام”.

رفض راموس صاحب الـ35 عامًا، المقترح الأخير من ريال مدريد لتجديد عقده، لهذا اتخذ قرار المغادرة، بعد 16 عامًا قضاها داخل النادي الملكي، حيث جاء قادمًا من صفوف إشبيلية الأندلسي.

راموس يمتلك عروضًا من أندية إنجليزية، على رأسها مانشستر سيتي بطلب من بيب جوارديولا شخصيًا، والذي يرغب في استغلال خبراته الواسعة لإثقال الفريق.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان سيحاول في الميركاتو الصيفي 2021 التعاقد مع الدولي الإسباني، من أجل تعزيز صفوف الفريق بأفضل شكل ممكن.

وأكدت الصحيفة أن المدير الرياضي، ليوناردو، يعتزم التقدم بعرضًا لراموس من أجل أن يكون مدافع الفريق الجديد.

يود باريس سان جيرمان التعاقد مع راموس، لكي يكون بدلًا من البرازيلي تياجو سيلفا والذي رحل عن الفريق قبل عام من أجل الإنضمام إلى تشيلسي اللندني.

ويريد النادي الباريسي التعاقد مع راموس خصوصًا لخبرته الكبيرة في أوروبا طيلة السنوات الماضية.

ويوجد العديدة من الأندية الإنجليزية والتي تأمل في الحصول على خدمات سيرجيو راموس خلال الفترة القادمة.