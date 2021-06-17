الترجي التونسي يستعيد ثنائي الفريق قبل مواجهة الأهلي وفتح المران الأخير للجمهور

يلتحق الحارس فاروق بن مصطفى واللاعب أنيس البدري ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي الترجي التونسي، بمعسكر الفريق اليوم الخميس، والمُقام حاليًا في مدينة طبرقة بتونس.

ويستعد الترجي لمواجهة الأهلي المصري في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ويأتي ذلك بعد أن أنهى فاروق بن مصطفى معسكر المنتخب التونسي، في حين يعود أنيس البدري بعد أن كان قد تعرّض لوعكة صحيّة خفيفة حرمته من خوض التدريبات الجماعية مع الفريق مؤخرًا، حسبما ورد بموقع موزابيك التونسي.

وينضم الثنائي لمعسكر التونسي، بعد أن سبقهما كل من عبد القادر بدران و الحارس معز بن شريفية و محمد علي بن رمضان، لتكتمل صفوف الفريق قبل مواجهة الأهلي.

و كان الجهاز الفني لغول أفريقيا بقيادة معين الشعباني، قرّر أن تجرى المرحلة الأخيرة من التحضيرات بعيدًا عن العاصمة وذلك لإبعاد اللاعبين عن الضغوطات ولتمكينهم من التركيز أكثر على المواجهة الهامّة.

وسيجري فريق باب سويقة الحصة التدريبية الأخيرة، يوم الجمعة المُقبل حديقة حسّان بالخوجة لتمكين الجماهير من الحضور وتقديم الدعم المعنوي.