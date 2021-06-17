صفقات النصر | الإدارة تستهدف التعاقد مع حارس مرمى ومدافع

تسعى إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، إلى تجديد دماء الفريق في مركزي حراسة المرمى وقلب الدفاع، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد تقليص الديون المتراكمة على النادي لإكمال اشتراطات الحصول على الكفاءة المالية.

ويوجد على النصر أكثر من 135 مليون ريال بحسب بيان صدر الخميس عن لجنة الكفاءة المالية للأندية، في حين تسعى الإدارة إلى تقليص هذا الرقم بأكثر من 50 مليون ريال.

وتستهدف إدارة العالمي التعاقد مع حارس مرمى سواء محلي أو أجنبي، بالإضافة إلى قلب دفاع أجنبي، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.، حسبما ذكرت صحيفة الجزيرة.

وافتتح النصر الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق جوانزو إفرجراند الصيني، ثم وقع بعد ذلك مع الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم بيشتكاش التركي.

وتفاضل إدارة النصر بين صربيا وبلغاريا من أجل تنظيم المعسكر الإعدادي للفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.

ومن المُقرر أن تنطلق تحضيرات النصر بداية يوليو المقبل بفحوصات طبية شاملة للاعبين، على أن يغادر بعدها الفريق لبدء معسكره الخارجي، حيث ستكون الترتيبات بين الدولتين اللتين يتم المفاضلة بينهما، واختيار المواجهات التجريبية المتاحة الأقوى.