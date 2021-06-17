صفقات برشلونة | اهتمام بالتعاقد مع 4 لاعبين في مانشستر سيتي منهم محرز

تُفكر إدارة نادي برشلونة في عمل صفقة تبادلية مع مسئولي نادي مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، يدخل فيها الفرنسي عثمان ديبمبلي جناح الفريق.

ويرغب االبرسا في بيع الدولي الفرنسي في ظل تراجع مستواه بالإضافة إلى الإصابات التي تعرض لها منذ التعاقد معه صيف العام 2017 قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 135 مليون يورو.

ويهتم نادي برشلونة بالتعاقد مع أربعة لاعبين من نادي مانشستر سيتي، وهم بالترتيب، إيميرك لابورت ثم جواو كانسيلو ثم برناردو سيلفا وأخيرًا رياض محرز وذلك حسب إحتياجات الفريق وأولوياته، كما ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو.

ولا يعني ذلك أن مانشستر سيتي يريد الاستغناء عنهم، هناك تفكير بعمل صفقة تبادلية يكون ديمبلي طرفًا فيها، بسبب رفض اللاعب التجديد ويخشى أن يخسره مجانا الصيف الماضي.

ويعتبر الثنائي كانسيلو ولابورت هما أولويات برشلونة في الوقت الحالي، إذ يمكنهم حال مشاكل الفريق الدفاعية، إذ يجيد الأول اللعب في كلا الجانبين الأيمن والأيسر، وهو ما سيكون منافسًا جيدًا لجوردي ألبا.

وأصر رونالدو كومان المدير الفني للبرسا كثيرًا هذه الأسابيع على تعزيز وسط الملعب، ولذا تم وضع محرز الذي يمكنه اللعب في أكثر من مركز سواء من الجناح أو العمق.