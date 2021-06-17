التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة وموعد مباراة الزمالك أمام أسوان

يستضيف فريق الزمالك نظيره أسوان، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة وهو على صدارة جدول الدوري برصيد 55 نقطة حصدها من 25 مباراة، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة حصدها من 24 مباراة.

ويقود المباراة تحكيميًا الحكم محمود بسيوني إدارة مباراة الزمالك وأسوان، على أن يُعاونه مصطفى حسين مساعد أول، ومحمد صلاح عبد الفتاح مساعد ثاني، وأحمد جابر، حكمًا رابعًا، وصبحي العمري حكمًا للفيديو ويساعده محمود ناجي.

وتقام مباراة الزمالك أمام أسوان في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع على فضائية أون تايم سبورتس 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على الدفع بمروان حمدي على حساب الثنائي أسامه فيصل وكذلك سيف الدين الجزيري العائد من معسكر منتخب بلاده.

وقرر كارتيرون مشاركة إمام عاشور في وسط الملعب بجوار طارق حامد، تعويضًا لفرجاني ساسي الذي يغيب عن المباراة بسبب عدم عودته من تونس.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع للمباراة على النحو التالي…

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، أحمد عيد.

في خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: مروان حمدي.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق، قرر خوض مباراة ودية يوم الجمعة المقبل أمام فريق الأمل، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المستبعدين من لقاء أسوان في بطولة الدوري.