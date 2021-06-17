الامارات | خورفكان يجدد عقد منصور النقبي لثلاثة مواسم

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يجدد عقد منصور النقبي لثلاثة مواسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم في حسابها على "تويتر" تجديد عقد المدافع منصور النقبي (22 سنة) لثلاثة مواسم لتمثيل الفريق الاول في المواسم المقبلة لدوري الخليج العربي. وسبق للاعب تمثيل فريق تحت 21 سنة، وتمكن من تقديم مستويات فنية قادته للانضمام إلى الفريق الاول. وتواصل شركة خورفكان تعاقداتها مع اكثر من لاعب من فريق الرديف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news