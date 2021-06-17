الامارات | تعرّف على أبرز الأرقام القياسية والإحصائيات لكأس أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أبرز الأرقام القياسية والإحصائيات لكأس أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد بطولة كأس أوروبا لكرة القدم، المسابقة الأبرز في العالم بعد المونديال، وفي ما يلي أبرز الأرقام القياسية والاحصائيات في الكأس، التي تقام نسختها الحالية في 11 مدينة:

* الألقاب:

- إسبانيا (1964 و2008 و2012) وألمانيا (1972 و1980 و2016) الأكثر تتويجا بثلاثة ألقاب لكل منهما

- إسبانيا هي الوحيدة دافعت عن لقبها بنجاح عام 2012

- البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب الأكثر تهديفا في النهائيات

- رونالدو هو أيضا الوحيد الذي شارك في 5 نسخ من النهائيات

* اللاعبون

- الأكثر خوضا للمباريات

22: البرتغالي كريستيانو رونالدو

18: الألماني باستيان شفاينشتايغر

17: الإيطالي جانلويجي بوفون

- الأكثر خوضا للمباريات (من بينها التصفيات)

58 مباراة: بوفون

57 مباراة: رونالدو

51 مباراة: ماريو فريك من ليشتنشتاين

- الاكثر تهديفا:

11 هدفا: رونالدو

9- الفرنسي ميشال بلاتيني

7- الانكليزي ألن شيرر

- الأكثر تهديفا (من بينها التصفيات)

42 هدفا: رونالدو

25 هدفا: السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

23 هدفا: الايرلندي روبي كين

- الأكثر تهديفا في مباراة واحدة في النهائيات

3- الألماني ديتر مولر (ألمانيا الغربية - يوغوسلافيا 4-2 في 17 يونيو 1976)

3- الألماني كلاوس ألوفس (ألمانيا الغربية - هولندا 3-2 في 14 يونيو 1980)

3- الفرنسي ميشال بلاتيني (فرنسا - بلجيكا 5-صفر في 16 يونيو 1984)

3- بلاتيني (فرنسا - يوغوسلافيا 3-2 في 19 يونيو 1984)

3- الهولندي ماركو فان باستن (هولندا - انكلترا 3-1 في 15 يونيو 1988)

3- البرتغالي سيرجيو كونسيساو (البرتغال - ألمانيا 3-صفر في 20 يونيو 2000)

3- الهولندي باتريك كلويفرت (هولندا - يوغوسلافيا 6-1 في 25 يونيو 2000)

3- الاسباني دافيد فيا (إسبانيا - روسيا 4-1 في 10 يونيو 2008)

الأكثر تهديفا في نهائيات واحدة

ميشال بلاتيني 9 أهداف

- أسرع هدف:

1 دقيقة و7 ثوان: الروسي دميتري كيريتشينكو في مرمى اليونان في 20 يونيو 2004

- اسرع ثلاثية (هاتريك)

18 دقيقة: بلاتيني في مرمى يوغوسلافيا في 19 يونيو 1984

- أصغر لاعب مشاركة

17 عاما و349 يوما: الانكليزي جود بيلينغهام في مباراة فريقه ضد كرواتيا (1-صفر) في 13 يونيو 2021

- أصغر هداف

18 عاما و141 يوما: السويسري يوهان فولانتين في مرمى فرنسا (1-3) في 21 يونيو 2004

- اللاعب الأكبر سنا مشاركة

40 عاما و86 يوما: حارس مرمى المجر غابور كيرالي في مباراة فريقه ضد بلجيكا (صفر-4) في 26 يونيو 2016

- اللاعب الأكبر سنا تهديفا

38 عاما و257 يوما: النسموي ايفيتسا فاستيتش في مرمى بولندا (1-1) في 12 يونيو عام 2008

- المنتخب الاكثر تهديفا في النهائيات

14 هدفا: فرنسا عام 1984

- المنتخب الاكثر مشاركة في النهائيات

13- ألمانيا/ ألمانيا الغربية

أعلى نتيجة في النهائيات

يوغوسلافيا - فرنسا 5-4 في 6 يونيو 1960 ضمن نصف النهائي

- أكبر فارق في النتيجة

هولندا - يوغوسلافيا 6-1 في 25 يونيو 2000 ضمن ربع النهائي

فرنسا - بلجيكا 5-صفر في 16 يونيو 1984 ضمن دور المجموعات

الدنمارك- يوغوسلافيا 5-صفر في 16 يونيو 1984 ضمن دور المجموعات

السويد - بلغاريا في 14 يونيو 2004 ضمن دور المجموعات

- المتوّج كلاعب ومدرب

الألماني بيرتي فوغتس (لاعبا في 1972 ومدربا في 1996 مع ألمانيا)

- 9 لاعبين توجوا أبطالا لكأسي اوروبا ودوري الأبطال في موسم واحد

لويس سواريس (إنتر الإيطالي وإسبانيا عام 1964)

رونالد كومان (أيندهوفن وهولندا عام 1988)

باري فان إيرلي (أيندهوفن ومنتخب هولندا 1988)

هانس فان برويكلين (أيندهوفن ومنتخب هولندا 1988)

جيرالد فاننبورغ (أيندهوفن وهولندا 1988)

خوان ماتا (تشلسي الإنكليزي وإسبانيا عام 2012)

فرناندو توريس (تشلسي الإنكليزي وإسبانيا عام 2012)

كريستاينو رونالدو (ريال مدريد الإسباني والبرتغال عام 2016)

بيبي (ريال مدريد الإسباني والبرتغال عام 2016)

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