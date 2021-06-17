شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك ضد بلجيكا في يورو 2020 .. مواجهة تعج بالأهداف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد ملعب باركن بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، مساء اليوم، الخميس، ثاني مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بـ كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 والتي ستجمع بين منتخبي الدنمارك وبلجيكا.

تاريخ المواجهات:

15 مواجهة جمعت بين المنتخبين، تقاسما فيها الفوز بـ 6 لكل منتخب، وتعادلا في 3.

في العام الماضي لعب المنتخبان في نفس المجموعة خلال بطولة دوري الأمم الأوروبية 20/21، وفاز المنتخب البلجيكي ذهابًا وإيابًا بإجمالي نتيجة 6-2، وبما في ذلك الفوز على ملعب الليلة بهدفين دون مقابل (في سبتمبر 2020).

مفاتيح اللعب:

تأكد خسارة كريستيان إريكسن في هذه البطولة كانت بمثابة ضربة قاصمة للمدرب كاسبر هيولماند الذي خسر صانع ألعابه ونجم الفريق الأول، لكنه سيأمل في الشحن المعنوي الذي سيكون عليه لاعبي الفريق بعد الخسارة غير المستحقة ضد منتخب فنلندا في الجولة الأولى.

مارتين برايثوايت مهاجم برشلونة سيكون من أهم العناصر التي سيعتمد عليهم المدرب هيولماند الليلة، وكذلك يوسف بولسن، جناح آر بي لايبزيج، لكن ضد المصنف الأول على العالم، سيكون للخط الخلفي دورًا كبيرًا للخروج بنتيجة إيجابية، لذلك سيكون الضغط على سيمون كاير وكريستنسن ومن خلفهم الحارس شمايكل لإيقاف واحد من أخطر خطوط الهجوم في العالم.

في الجانب الأخر، يتسلح المدرب روبرتو مارتينيز بقائمته بالكامل الليلة باستثناء الظهير كاستاني الذي انتهت رحلته في البطولة بسبب إصابة عنيفة في محجر العين.

روميلو لوكاكو سيكون الأسم الابرز في منتخب الشياطين الحمر، وسيعزز من قدراته عودة صانع الألعاب وأفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية في موسم 20/21، كيفن دي بروين، بجانب إيدن هازارد ويوري تيليمانس وميرتنز.

هل تعلم أن:

- على الرغم من الخسارة في الجولة الأولى إلا أن منتخب الدنمارك لديه سلسلة نتائج جيدة في الفترة الأخيرة، حيث فاز في 9 مباريات من أخر 12 مباراة لعبها، وحافظ على نظافة شباكه في 8 من هذه المباريات.

- منتخب بلجيكا لديه متوسط 2.7 هدف في المباراة خلال المباريات ال10 الأخيرة (فاز 8 وتعادل 2).

- روميلو لوكاكو سجل 22 هدفًأ في 19 مباراة مع منتخب بلجيكا، منذ كأس العالم 2018.

- متوسط الأهداف خلال المواجهات الـ15 بين المنتخبين هو 3.47 هدف في المباراة الواحدة.