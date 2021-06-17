شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تناقش العدد النهائي لحضور الأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن منظمي دورة الألعاب الأوليمبية يدرسون السماح بوجود 10 آلاف مشجع في أماكن إقامة الأوليمبياد بطوكيو.

وذكر تقرير نشرته صحيفة «ماينيشي شيمبون» أنه يتم التخطيط لاتخاذ القرار في اجتماع، يرجح أن ينعقد يوم الإثنين المقبل، يشارك فيه المنظمون المحليون، والحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، واللجنة الأوليمبية الدولية.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» أن الحكومة تنوي عدم السماح ببيع المزيد من التذاكر عن التي بيعت بالفعل للبطولة التي تقام خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

وستكون كل الجماهير من مواطني اليابان، خاصة أن الجماهير الأجنبية غير مسموح لها بالدخول بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب وسط مفهوم نظافة صارم، حيث تعهدت اللجنة الأوليمبية الدولية والمنظمون المحليون بتنظيم آمن وسط معارضة واسعة النطاق من الرأي العام.

وتظل طوكيو في حالة طوارئ على الأقل حتى يوم الأحد، وتردد أن الحكومة تفكر في وضع طوكيو في حالة شبه طوارئ خلال دورة الألعاب.