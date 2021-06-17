شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مشددة لبعثة الأهلى بتونس وعبد الحفيظ يحضر الاجتماع الفنى لمباراة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، المتواجدة فى تونس؛ استعدادا لمواجهة الترجى فى ذهاب الدور النصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، ويقوم الجهاز الإدارى للفريق، بتنفيذ هذه الإجراءات من خلال التعقيم الدورى للغرف و"الجيم" في فندق الإقامة.

ويحرص الجهاز الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على تنفيذ كل التعليمات الطبية بتعقيم غرف اللاعبين ومعدات التدريب مرتين يوميا للوقاية من جائحة كورونا.

فيما يحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، وسمير عدلى، المدير الإدارى، للفريق غدًا الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي، في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد حماد العقربي في مدينة رادس التونسية.

ويشارك في الاجتماع الفنى مسئولو الترجى التونسى ووفد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، الذي يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة؛ للاتفاق على كل الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومن بينها زي الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه الثانى فى تونس مساء اليوم على الملعب الفرعى باستاد حمادى العقربى فى مدينة رادس .

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية.