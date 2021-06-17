تعرف على الحالة الصحية للنجم كريستيان إريكسن

محمد الفلاح - الخميس 17 يونيو 2021

أصدر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم بيانا جديدا بشأن تطورات الحالة الصحية لنجم المنتخب، كريستيان إريكسن.



وكان إريكسن خطف تعاطف العالم عقب سقوطه مخشيا عليه وتوقف نبضات قلبه خلال مواجهة منتخب بلاده الدنمارك يوم السبت الماضي ضد فنلندا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة اليورو 2020.

وقال مورتن بوسن طبيب المنتخب الدنماركي في بيان رسمي اليوم الخميس: "لاعب الوسط كريستيان إريكسن سيحتاج إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب بعد سقوطه وفقدان وعيه خلال أول مباراة في بطولة أوروبا 2020".

وأضاف طبيب الدنمارك: "بعدما خضع كريستيان للعديد من فحوص القلب المختلفة، تقرر أنه يحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب".

وأكد الطبيب أن هذا الجهاز بات ضروريا بعدما تعرض إريكسن لأزمة قلبية بسبب اضطرابات في ضربات القلب.

وشدد الطبيب على تفهم إريكسن للمسألة وقبوله بها، وذلك من أجل ضمان تكرار عدم تعرضه لهذه الأزمة القلبية في المستقبل.