الامارات | ترتيب الدوري المصري .. بعد الهدف القاتل للاعب بوركينا فاسو

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري .. بعد الهدف القاتل للاعب بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد المصري إلى وصافة الدوري المصري لكرة القدم بفوز قاتل على مضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 الأربعاء، على ملعب الاسكندرية ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين.

تقدم المصري عن طريق أحمد رفعت من ركلة جزاء (45+5)، وعادل لسيراميكا شادي حسن (72).

وسجل البديل البوركيني سيدو سمبور هدف الفوز للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (4+90).

ورفع المصري رصيده الى 43 نقطة وتقدم للمركز الثاني بفارق نقطتين عن الأهلي الذي لديه 7 مباريات مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد سيراميكا عند 32 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة ثانية، اقتنص انبي فوزًا مثيرًا من مضيفه البنك الاهلي بنتيجة 3-2 على ملعب بتروسبورت.

تقدم إنبي عبر النيجيري جون إيبوكا لانبي (26) ورامي صبري (48)، فيما قلص أحمد علي النتيجة للبنك الأهلي (60)، قبل أن يدرك البديل كريم بامبو التعادل من ركلة جزاء (79).

إلاّ أن إنبي سجل هدف النقاط الثلاث بفضل رامي صبري (89).

وتقدم انبي للمركز الخامس برصيد 36 نقطة، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 19 نقطة في المركز السادس عشر، وله مباراتان مؤجلتان ضد الأهلي وبيراميدز.



نتائج الجولة 26

الإنتاج الحربي - طلائع الجيش 1 - 2

بيراميدز - سموحة 0 - 3

البنك الأهلي - إنبي 2 - 3

سيراميكا كليوباترا - المصري البورسعيدي 1 - 2

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مباريات اليوم الخميس

الاسماعيلي - غزل المحلة (19:00 بتوقيت الامارات)

الزمالك - أسوان (21:00)

الاتحاد السكندري - مصر المقاصة (21:00)

غدا الجمعة

وادي دجلة - الجونة

مؤجل

المقاولون العرب - الأهلي

ترتيب الفرق

1. الزمالك 55 نقطة من 25 مباراة

2. المصري البورسعيدي 43 نقطة من 26 مباراة

3. الأهلي 41 نقكة من 19 مباراة

4. سموحة 40 نقطة من 26 مباراة

5. إنبي 36 نقطة من 26 مباراة

6. مصر المقاصة 36 نقطة من 24 مباراة

7. طلائع الجيش 34 نقطة من 26 مباراة

8. بيراميدز 34 نقطة من 22 مباراة

9. الاتحاد السكندري 34 نقطة من 25 مباراة

10. سيراميكا كليوباترا 32 نقطة من 25 مباراة

11. الجونة 31 نقطة من 25 مباراة

12. غزل المحلة 31 نقطة من 25 مباراة

13. الاسماعيلي 29 نقطة من 24 مباراة

14. المقاولون العرب 28 نقطة من 24 مباراة

15. أسوان 24 نقطة من 24 مباراة

16. البنك الأهلي 19 نقطة من 24 مباراة

17. وادي دجلة 18 نقطة من 24 مباراة

18. الإنتاج الحربي 14 نقطة من 24 مباراة

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