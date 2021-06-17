شكرا لقرائتكم خبر عن سالم القاسمي: استضافة البطولات ترسخ مكانة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة، أن تعزيز الجاهزية التدريبية للمنتخب الوطني للمبارزة، ضمانة للتقدم إلى مراتب متطورة في عالم المبارزة، مشيداً بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة، للاتحاد، ولقطاع الرياضة بصفة عامة، مما أسهم في تحقيق الاتحاد للعديد من النجاحات في فترة قياسية عطفاً على حداثة تأسيسه، وانطلاقته إقليمياً وعالمياً وصولاً إلى المشاركات في البطولات الدولية، والتأثير في المشهد العالمي للعبة.

جاء ذلك خلال زيارته لتدريبات المنتخب الوطني في صالة الحيرة بالشارقة، والاطلاع عن كثب على مستويات جاهزية اللاعبين واللاعبات؛ حيث حثهم خلالها على ضرورة بذل الجهد؛ للوصول إلى منصات التتويج. وشدد على أهمية التهيئة لاستحقاقات المرحلة القادمة والتي سيستهلها لاعبونا بالمشاركة في بطولة الأندية العربية التي ستستضيفها الدولة مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل في إمارة الشارقة.

وشهد الشيخ سالم تدريبات المنتخبات الثلاث؛ وهي: (سيف المبارزة، وسلاح الشيش، والسيف العربي)، لكافة الأعمار من (الذكور والإناث)، من مختلف إمارات الدولة، ورافقه في الزيارة عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، والدكتورة هدى المطروشي أمين عام اتحاد الإمارات للمبارزة، وإبراهيم خالد المدير التنفيذي للاتحاد.

وقال الشيخ سالم القاسمي: «نسعى إلى تعزيز كفاءة اللاعبين واللاعبات في الدولة، ملتزمين بكل الإجراءات الاحترازية المعتمدة؛ حفاظاً على سلامة اللاعبين، وندرك أننا نسير لتطوير اللعبة واللاعبين في ظل أزمة عالمية خلفتها جائحة كورونا، وبالتالي فإن كل الخطوات محسوبة بمنتهى الدقة، وتراعي التدابير الوقائية دائماً في المقام الأول».

وأكد رئيس الاتحاد العربي أن الإمارات أصبحت رقماً صعباً على المستويين الآسيوي والعالمي في رياضة المبارزة من خلال نجاحها الكبير في استضافة البطولات الآسيوية والعالمية، وأن ذلك أسهم في ترسيخ مكانة الدولة على المستوى الخارجي، وجعلها محل ثقة للمنظمات القارية والعالمية، ومصدر إلهام للآخرين بتجربتها الناجحة.

وشدد الشيخ سالم القاسمي على أن تطوير المبارزة الإماراتية لا يمكن أن يتم بمعزل عن المحيط العربي؛ حيث إن المبارزين الإماراتيين بحاجة دائماً للاحتكاك الدولي القوي، وفي نفس الوقت تتميز اللعبة في عدد من الدول العربية التي تحتل مكانة مرموقة عالمياً، وبالتالي فإن أهم أولوياته في الاتحاد العربي؛ تتمثل في تحقيق نهضة شاملة للعبة في الدول المتقدمة، وكذلك في الدول الناشئة، وينعكس بالإيجاب على الجميع في النهاية.