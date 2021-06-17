شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحذر لاعبيه من الانشغال بالعروض قبل استئناف مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طالب المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، لاعبو الفريق، بضرورة غلق ملف العروض خاصة في تلك الفترة الحاسمة بمسيرة ذئاب الجبل بالدوري العام، من أجل التركيز مع الفريق.
وكانت الأنباء قد ترددت كثيراً حول نجوم المقاولون بتلقيهم عروضاً من أندية كبيرة مثل محمد مجلي الذي ارتبط اسمه بالزمالك، بالإضافة إلى عروض أخرى طالت نجوم الفريق.
وشدد عضو المقاولون على ضرورة التركيز في المباريات المقبلة والتي تبدأ بمواجهة قوية أمام إنبي يوم 28 يونيو الجاري، حيث يسعى الفريق إلى تحسين أوضاعه بجدول المسابقة، مشيراً إلى أن النادي لن يتهاون في فرض عقوبات على اللاعبين الذين يخالفون تعاقدهم مع النادي.
ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 28 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى مثلهم، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 31 هدفاً أخر.
من ناحية أخرى، أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل مستمر مع الفريق، مشيراً إلى أن الشائعات التى يتم ترديدها باستمرار عن رحيله تؤثر سلباً على نفسية واستقرار اللاعبين وهو ما لا يقبله. وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، هناك إصرار من الجميع على سؤالنا عن عماد النحاس، ولا نعرف السبب، هل هناك معلومات لديهم على رحيل النحاس، أنا لا أعلم، والمعلومات التى لدى هو استمرار النحاس معنا، والتعاقد بين طرفين ليس مشكلة، من الممكن أن يتم فسخه فى أى وقت بسبب شرط جزائي.
وأضاف عضو مجلس المقاولون، الارتباط بالكلمة هو الأساس، وعماد النحاس تلقى عروضاً بأربعة أضعاف راتبه فى المقاولون، ومع ذلك فضل البقاء معنا، والنحاس مستمر عن قناعة، وتعاقدنا معه إلى ما لا نهاية.