شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحذر لاعبيه من الانشغال بالعروض قبل استئناف مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، لاعبو الفريق، بضرورة غلق ملف العروض خاصة في تلك الفترة الحاسمة بمسيرة ذئاب الجبل بالدوري العام، من أجل التركيز مع الفريق.

وكانت الأنباء قد ترددت كثيراً حول نجوم المقاولون بتلقيهم عروضاً من أندية كبيرة مثل محمد مجلي الذي ارتبط اسمه بالزمالك، بالإضافة إلى عروض أخرى طالت نجوم الفريق.

وشدد عضو المقاولون على ضرورة التركيز في المباريات المقبلة والتي تبدأ بمواجهة قوية أمام إنبي يوم 28 يونيو الجاري، حيث يسعى الفريق إلى تحسين أوضاعه بجدول المسابقة، مشيراً إلى أن النادي لن يتهاون في فرض عقوبات على اللاعبين الذين يخالفون تعاقدهم مع النادي.