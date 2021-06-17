شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الأهلى يجرى مسحة كورونا استعداداً لمواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت بعثة النادى الأهلى، منذ قليل، مسحة كورونا استعداداً لمواجهة الترجى التونسى المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على استاد حمادى العقربى برادس فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى، ويفاضل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى بين أكثر من سيناريو بشأن تشكيل مباراته ضد الترجى لاسيما أنها ستكون مواجهة صعبة مع الضغط الهجومى المتوقع من لاعبى الترجى طوال الـ90 دقيقة.

ويدرس موسيمانى ومعاونوه اللعب بطريقته المعتادة من خلال الاعتماد على طريقة 4 / 2 / 3 / 1 أو اللعب بطريقة 4 / 3 / 3، وهو ما يعني أن يلعب بـ"دفندر" ثالث بجوار عمرو السولية وإليو ديانج حال الاعتماد على طريقة اللعب الأخيرة، وتتم المفاضلة بين الثنائي حمدي فتحي وأكرم توفيق للدفع به في التشكيل الأساسي.

فيما يوجد اتجاه لدى الجهاز الفني للأهلي بالتمسك بطريقة لعبه المعتادة ومباغتة الفريق التونسي بالهجوم على أرضه على أمل التسجيل خارج الأرض مع التأمين والتغطية الدفاعية لإجبار بطل تونس على التراجع وتخفيف الضغط الهجومي، وهي الطريقة التي ستتحدد خلال الساعات مران اليوم أو غدا قبل وضع الخطة النهائية للمباراة.