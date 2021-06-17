شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وديانج ينتظمان فى مران الأهلى اليوم استعدادا لمواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الخميس ثنائى الاهلى التونسى على معلول والمالى اليو ديانج فى تدريبات المارد الاحمر فى تونس بعدما منحهم بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية التي خاضها الأهلى أمس استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم الثنائي في معسكر الأهلي الثلاثاء الماضى وكان مفترضا مشاركتهما في مران الاربعاء، ولكن الجهاز الفني فضل منحهما راحة من التدريبات تجنبا للإجهاد بعد مشاركتهما مع منتخبي بلديهما ضمن الأجندة الدولية.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الترجي التونسي المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها في القاهرة.

ويكثف مسئولو النادي الأهلي اتصالاتهم مع قيادات الأمن ووزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة لإقناعهم بالموافقة على حضور جماهيره مباراته ضد الترجي يوم 26 يونيو الجاري، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لاسيما أن مباراة الذهاب في تونس ستقام في حضور جماهير يصل إلى 5 آلاف مشجع.