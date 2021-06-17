شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك .. غزل المحلة يتعادل مع الإسماعيلى 2/2 فى مباراة ركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى نادى الإسماعيلى فى الخامسة مساء اليوم الخميس، مع غزل المحلة على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الــ26 بمسابقة الدورى الممتاز.

وتعادل الإسماعيلى مع غزل المحلة فى استاد المحلة بهدفين لمثلهما، فى لقاء شهد 4 ركلات جزاء تم تسجيلها جميعا، فى مباراة كان بطلها تقنية الفيديو التى ساعدت الحكم محمود عاشور فى احتسابها جميعا.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة، جمعها من الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 8 مباريات والخسارة فى 9 مباريات منذ بداية الدورى الممتاز.

فى المقابل يدخل فريق غزل المحلة المباراة فى المركز الثانى عشر بجدول الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، جمعها من الفوز فى سبع مباريات والتعادل فى عشر مباريات والخسارة فى سبع مباريات منذ بداية الدورى الممتاز.

وأعلن إيهاب جلال مدرب الإسماعيلى قائمة الدراويش والتى ضمت الصاعد محمد عبد السميع فيما غاب عنها أكثر من لاعب على رأسهم حسين السيد ومصطفى فارس وعبد الرحمن مجدى ومحمد حسن لأسباب متنوعة والتى جاءت كالتالى..

حارس مرمى: محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع: محمد هاشم، مروان صحراوى، باهر المحمدى، أحمد كاستيلو، مصطفى الزنارى، محمد عمار، عبدالله جمعة، نادر رمضان.

خط الوسط: محمد عادل، محمود دونجا، عماد حمدى، محمد صادق، عمر الوحش، أحمد مصطفى، أحمد مدبولى، محمد عبد السميع، أرى بابل، محمد الشامى.

خط الهجوم: شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، بنسون شيلونجو.

بينما جاءت قائمة غزل المحلة كالتالي:

محمود رضا وعمرو شعبان وجلال العقده وفتحى مبروك ومحمد سامى ومحمد فتح الله ومحمد عبدالقادر ويحيى حامد ومحمود علاء وأحمد الندرى وأحمد عادل ومعتز محب وبسام ماهر وأشرف السيد ومحمد غلوش وأحمد حسن وأحمد الشيخ وخالد الأخميمى وعبده يحيى وهشام بلحة وإسلام فؤاد ومحمود صلاح.