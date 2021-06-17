شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط الأهلى تستقر على عودة أحمد عبد القادر بسبب "النضج الكروى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة التخطيط بالنادى الاهلى على عودة أحمد عبد القادر لاعب المارد الاحمر المعار لسموحة فى نهاية الموسم بعد النضج الكروى الذى ظهر على اللاعب هذا الموسم،حيث تمكن من تسجيل 7 أهداف مع الفريق السكندرى كما قاد أحمد عبد القادر فريقه سموحة لتحقيق فوز كبير على نادى بيراميدز بثلاثية نظيفة، بفضل الهدفين الذى أحرزهما فى شباك شريف إكرامى بجانب هدف لمصطفى فتحى.

وترى تخطيط الاهلى أن اللاعبين المتميزين فى مركز أحمد عبد القادر قليلون للغاية فى مصر وبالتالى يستحق اللاعب فرصة التواجد بالقلعة الحمراء بالموسم الجديد ، لاسيما أن فكرة الاعارة أتت بثمارها وخطف اللاعب أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر بفضل موهبته ولمساته السحرية بجانب دوره المؤثر مع سموحة بجانب تمتعه بميزة اللعب الجماعى والابتعاد عن الفردية والانانية وهى الميزة التى يشتهر بها فريق الاهلى .

وكان سموحة قد حصل على خدمات أحمد عبدالقادر قادما من الأهلى على سبيل الإعارة لمدة موسمين تنتهى بنهاية الموسم الكروى الجديد.

فى سياق أخر، يفرض الأهلي سياجاً من السرية الشديدة حول تدريباته بتونس حفاظاً على السرية وبهدف إبعاد "عيون" الترجي عن خطط وترتيبات المارد الأحمر قبل موقعة السبت المهمة، التى يتطلع فيها بطل مصر لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمته في مباراة العودة بالقاهرة يوم 26 يونيو الجاري، وطاللب موسيماني المدير الفني للأهلي بعدم تواجد أحد فى مران الفريق باستثناء بعثة الأهلي الرسمية.