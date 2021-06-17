شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كريم العراقى طمعان فى الظهور مع الكتيبة البيضاء فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح كريم العراقى الظهير الأيمن لفريق المصرى بقوة فى الظهور بالموسم الجديد بقميص القلعة البيضاء خاصة أن الفريق الأبيض بحاجة إلى تدعيم الجبهة اليمنى خلال المرحلة المقبلة .

ونجح العراقى خلال المرحلة الماضية فى إستعادة بريقه بمجرد لمسه للكرة مهما طالت فترة غيابه، وبات العراقي ظهير أيمن المصري من اللاعبين المهمين في صفوف فريقه، بل وحجز مكانه في تشكيلة المنتخب الأولمبي، وهو ما جعله محط اهتمام من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لضمه، لكن اللاعب ألمح إلى تلقيه عرضا من الدوري الفرنسي، وهو ما يبرهن على قيمته.

كما بات العراقى، الظهير الأيمن للمصرى البورسعيدى، مرشح بقوة لتدعيم الجبهة اليمنى للزمالك فى الموسم الجديد مع رجب بكارظهير سيراميكا، حيث من المنتظر أن يحسم الجهاز الفنى للفريق الأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، إمكانية ضم اللاعب لتعزيز الجبهة اليمنى لقلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد.

كريم العراقى خاص هذا الموسم 20 مباراة بواقع 18 فى الدورى الممتاز و 2 فى كأس مصر مسجلا هدفين فى الدورى فقط .

تجرى إدارة الزمالك مفاوضات مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق حول صفقات الفريق والمتطلبات للموسم الجديد لتحديد الموقف النهائى لضم اللاعب .

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب كريم العراقى فى الصور التالية :