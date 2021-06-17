شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يصرف المستحقات المتأخرة قبل مواجهة غزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى المستحقات المتأخرة لفريق الكرة قبل دخول الدراويش المعسكر المغلق لمواجهة غزل المحلة الليلة، وذلك فى محاولة لتحفيز اللاعبين على استمرار النتائج الإيجايبة فى الفترة الأخيرة، وكان إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى قد طالب اللجنة الفنية بالقلعة الصفراء برئاسة على أبو جريشة باستعجال المجلس بصرف مكافأة مباراتى مصر المقاصة وأسوان ببطولة الدورى للاعبين لفرض مزيد من الاستقرار على جنبات الفريق.

ويواجه فريق الإسماعيلى نظيره غزل المحلة فى تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بعد الفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما خسر الفلاحين من مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً فيما لايزال لديه مباراة مؤجلة .

فيما يحتل غزل المحلة المركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة بعد أن خاض 25 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 10 مباريات وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً .

وطالب إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من وداع بطولة كأس مصر بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد مشدداً على ضرورة إستكمال صحوة الانتصارات في الدوري لتعديل مسار الدراويش في المسابقة.

فى المقابل شدد خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة على لاعبيه أن الإسماعيلى بات فريقا مختلفا عن الشكل الذى به في الدور الأول للمسابقة، مؤكداً صعوبة مباراة اليوم وضرورة الاجتهاد للخروج بنتيجة إيجايبة.