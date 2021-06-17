شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وأسوان اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك تحدِ جديد فى مشوار الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، عندما يواجه نظيره أسوان، فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الثلاثة نقاط لاستمرار تصدره لجدول المسابقة الذى يسعى لتحقيق لقبها هذا الموسم، فيما يحاول الفريق الأسونى تحقيق المفاجأة على حساب الأبيض واقتناص الثلاثة نقاط فى المباراة المرتقبة بينهم.

يستعرض ”الخليج 365” أبرز 5 معلومات عن مباراة الزمالك وأسوان اليوم

يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

- موعد مباراة الزمالك وأسوان والقناة الناقلة اليوم فى الدورى

تُقام مباراة الزمالك وأسوان، فى السابعة من مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، على أن تُذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

- نتيجة أخر مباراة جمعت بين الزمالك وأسوان

انتهت أخر مباراة جمعت بين الزمالك وأسوان بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز.

تعادل الزمالك مع وادى دجلة سلبيًا فى المباراة التى جمعت بينهما مساء يوم 30 من شهر مايو الماضى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز فيما كانت أخر مباراة خاضها فريق أسوان قبل خوض مباراته أمام الزمالك اليوم، أمام المصرى البورسعيدى، يوم 31 من شهر مايو الماضى، فى إطار منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، ونجح خلالها الفريق الأسوانى الفوز على نظيره البورسعيدى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 / 4، بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى والإضافى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

سلبية مسحة لاعبى الزمالك قبل مواجهة أسوان

فيما كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق للكشف عن فيروس كورونا، وحرص الجهاز الطبي للزمالك على إجراء مسحة طبية للفريق من أجل الاطمئنان على الجميع، قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز.