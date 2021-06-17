عضو الزمالك: بعض اللاعبين شاركوا في التبرع للنادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بالزمالك، أن بعض اللاعبين تبرعوا في الحساب البنكي الخاص بالنادي، لكنهم رفضوا الإفصاح عن أسمائهم.

وفتح مسؤولو نادي الزمالك حساب بنكي من أجل تلقي تبرعات ودعم الجماهير من خلاله.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب البلدورز" المذاع عبر فضائية "الشمس"، قال المندوه: "جماهير الزمالك هي من طالبتنا بفتح حساب بنكي لدعم النادي، الفكرة نابعة من الجماهير".

وأضاف: "التبرعات تخطت الـ 5 ملايين جنيه في اليوم الأول، نراهن على حب ودعم الجماهير لنادي الزمالك ونتوقع النجاح الباهر لتلك الفكرة".

وبسؤاله عن تبرع بعض اللاعبين، قال: "من يريد الإفصاح عن ذلك يتحدث عن نفسه، البعض تبرع ورفض الإفصاح عن اسمه، كل محبي نادي الزمالك سيقفون وقفة محترمة الجميع يشهد لها".