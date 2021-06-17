في بيان رسمي.. الاتحاد الدنماركي يعلن مستجدات حالة إريكسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نشر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، بيانا رسميا، صباح اليوم الخميس، أوضح خلاله نتائج الفحوصات التي خضع لها كريستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان الإيطالي، بجانب توصيات طبيب القلب الذي أشرف على علاجه.

وتعرض إريكسن لأزمة قلبية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا.

وسقط إريكسن مغشيا عليه بصورة مفاجئة، وتم تعليق المباراة لحين الاطمئنان على حالة اللاعب الذي خرج محمولا على نقالة بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويتواجد إريكسن حاليا بالمستشفى للاطمئنان على حالته وإجراء بعض الفحوصات.

وأكد بيان الاتحاد الدنماركي أنه بعد خضوع اللاعب للفحوصات اللازمة بعد الأزمة التي تعرض لها، تبين حاجته لمنظم نبضات القلب.

وجاء بيان الاتحاد الدنماركي كالآتي: "بعد خضوع كريستيان لفحوصات مختلفة للقلب، تقرر أنه بحاجة لجهاز ICD (منظم لضربات القلب)".

وأضاف البيان: "هذا الجهاز ضروري بعد التعرض لنوبة قلبية بسبب اضطرابات القلب".

وتابع: "لقد وافق كريستيان على هذا الحل، كما تم وضع برنامج علاجي للاعب من قبل المتخصصين على الصعيدين الوطني والدولي الذين يوصون جميعًا بنفس العلاج".

وأتم البيان: "نطالب الجميع بمنح كريستيان وعائلته الخصوصية في الوقت التالي".