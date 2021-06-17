تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أسوان في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم ضمن الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري we المصري.

تشكيل الزمالك سيشهد عدة تغييرات بحسب ما أفاد به مراسل "الخليج 365"، حيث من المقرر أن يقود الجبهة اليسرى محمد عبد الشافي بدلاً من أحمد فتوح والذي لعب لقاء الجونة الأخير.

منتصف الملعب سيشهد أيضًا عودة طارق حامد ليقود الفريق مجددًا بعد غيابه عن آخر مباراة بداعي الإيقاف، حيث سيلعب على حساب محمد أشرف "روقا".

الجانب الهجومي سيشهد ظهور إسلام جابر على حساب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، في المقابل سيقود مروان حمدي الهجوم بدلاً من التونسي الدولي سيف الدين الجزيري.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - أحمد عيد.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - إمام عاشور.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر.

خط الهجوم: مروان حمدي.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب مسابقة دوري we المصري برصيد 55 نقطة، في المقابل يتواجد فريق أسوان في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.