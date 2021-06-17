تقارير تونسية: كاف يوافق علي حضور 5 آلاف متفرج لمباراة الترجي والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم الخميس، عن موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على حضور الجماهير لمباراة الترجي التونسي والأهلي في اللقاء الذي يأتي ضمن دور نصف النهائي من مسابقة دوي أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف الترجي منافسه الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب "حمادي العقربي" في المقابل ستقام مباراة الإياب في 26 من الشهر الجاري على ملعب "الأهلي we السلام".

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن اللجنة الطبية بالكاف والذي يترأسها رئيس اتحاد الكرة التونسي وديع الجريء وافق على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الترجي والأهلي.

وكانت السلطات التونسية منحت إدارة الترجي الضوء الأخضر، لحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الأهلي المقبلة بعد مطالب جماهير "باب سويقة" بحضور المباراة.

جدير بالذكر أن إدارة الأهلي خاطبت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي من أجل المطالبة بدخول الجماهير للقاء الإياب.