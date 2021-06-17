مشاهدة مباراة اوكرانيا ومقدونيا الشمالية في بث مباشر ببطولة يورو 2020 اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لمشاهدة مباراة اوكرانيا ومقدونيا الشمالية في بث مباشر، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الخميس 17 يونيو 2021، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس أوروبا يورو 2020.

تقام مباراة اوكرانيا ومقدونيا الشمالية على ملعب أرينا ناسيونالا في مدينة بوخارست الرومانية في افتتاح مباريات اليوم الخميس، عند الساعة 13:00 ظهرًا بتوقيت جرينيتش، 15:00 عصرًا بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل مباراة اوكرانيا ومقدونيا الشمالية فى يورو 2020 على قناة بي إن سبورت ماكس (1، 2) بصوت المعلق الرياضي التونسي “نوفل باشي”، كما تنقل المباراة على أكثر من 50 قناة من خارج وداخل أوروبا.

يتواجد منتخب اوكرانيا ونظيره مقدونيا الشمالية ضمن المجموعة الثالثة من كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، وسيحمل لقائهما اليوم عنوان “لقاء الجريحين” بعد تعرضهما للخسارة في الافتتاح أمام هولندا والنمسا.

وأكد المدير الفني لمنتخب أوكرانيا “أندريه شيفتشنكو”، أن فريقه بحاجة للتخلص من الإحباط، عندما يلتقي مقدونيا غداً، بعد استقبال هدف في الدقائق الأخيرة، ليخسر أمام هولندا 2-3 في أمستردام، وشدد على أن الفريق سيحاول الاستفادة من فوز النمسا 3-1، على مقدونيا الشمالية، والتي تشارك في بطولة كبرى لأول مرة منذ استقلالها.

على الجهة الآخري، أكد “إزجان أليوسكي” جناح مقدونيا الشمالية، أن فريقه يجب عليه التعلم من الأخطاء، عقب استقبال هدفين في آخر 20 دقيقة أمام النمسا، وأن لقاء أوكرانيا سيكون بمثابة مواجهة كؤوس، لأن الفريقين يريدان الفوز، وشدد على ضرورة إيمانه وزملائه بقدرتهم على الفوز، رغم أن أوكرانيا مرشحة للانتصار.

وتلعب مقدونيا الشمالية ضد منتخب هولندا في آخر مباراة بالمجموعة في أمستردام، يوم الاثنين المقبل، بينما تواجه أوكرانيا منتخب النمسا في بوخارست، في اليوم نفسه.

جدير بالذكر ان اوكرانيا ومقدونيا الشمالية قد ألتقيا من قبل رسمياً فى مباراتين فقط، ضمن منافسات تصفيات بطولة أمم أوروبا “يورو 2016″، وفاز المنتخب الاوكراني حينها ذهاباً 1-صفر، وإياباً 2-صفر.

اوكرانيا – مقدونيا

ملعب آرينا ناسيونالا (بوخاريست- رومانيا)

يورو 2020 (الجولة الثانية – المجموعة C)

يغيب للاصابة عن منتخب أوكرانيا اليوم، اللاعب تسيجانكوف.

كما تحوم الشكوك حول امكانية لحاق لاعب أوكرانيا، زوبكوف، بهذه المباراة.

المواجهات التاريخية بين اوكرانيا ومقدونيا الشمالية: فوز أوكرانيا عامي 2014 و2015 (1/صفر وصفر/2)، فوز مقدونيا مرة واحدة عام 2004 (1/صفر)، وانتهى أول لقاء بينهما بالتعادل السلبي عام 2003.

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