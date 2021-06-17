تعرف على القنوات الناقلة وموعد المباراة الثانية لدور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والترجي، أما المباراة الأولى سيلتقي الوداد المغربي مع كايزرشيفس الجنوب أفريقي.

يحل حامل اللقب، الاهلي المصري، ضيفًا ثقيلًا على الترجي التونسي في الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس سابقًا”، في المواجهة الـ20 التي تجمعهما بشكلٍ عام، والـ16 في دوري الأبطال.

وصعد النادي الاهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، بعدما أطاح بفريق صن داونز الجنوب أفريقي من دور ربع النهائي بالفوز عليه (3-1)، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل، تأهل الترجي إلى نصف النهائي بصعوبة بالغة، حيث واجه خطر الخروج، بخسارته الفادحة (2-0) في مباراة الذهاب أمام شباب بلوزداد الجزائري، قبل أن يحقق الريمونتادا، وينتصر في ركلات الترجيح، بعدما أنهى المباراة بالفوز (2-0).

والتقى الاهلي والترجي في 16 مناسبة سابقة في دوري أبطال أفريقيا، كانت الغلبة فيها للمارد الأحمر حيث فاز في 6 مناسبات، منهم ثلاث مرات فى تونس، بينما فاز أبناء باب سويقة فى 4 مباريات، وسيطر التعادل على 6 لقاءات.

الجدير بالذكر أن المواجهة الأخيرة التى جمعت الاهلي والترجي كانت فى نهائى دوري ابطال افريقيا موسم 2018، وفاز الشياطين الحمر حينها بنتيجة (3-1) في مباراة الذهاب، قبل أن يقلب المكشخ الطاولة في الإياب وينتصر بثلاثية نظيفة، ويحقق اللقب الثالث في تاريخه.

موعد مباراة الاهلي والترجي في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة الاهلي والترجي، يوم السبت 19 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة من حكم الجنوب أفريقي “فيكتور جوميز” في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة الاهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، على قناة بي إن سبورتس 4، ولم يتم تحديد مُعلق المباراة بعد من قبل إدارة القناة القطرية.