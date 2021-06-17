شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس دبي» ينظم 120 فعالية في مبادرة «صيفنا رياضي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق مبادرة «صيفنا رياضي» التي تتضمن تنظيم 120 فعالية خلال الفترة من 18 يونيو/ حزيران، إلى 31 أغسطس/ آب المقبل، وتقام على أكثر من 90 موقعاً مختلفاً في دبي، وضمن 27 لعبة رياضية، وتهدف إلى تشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف.

جاء الإعلان عن الفعاليات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وماهر جلفار النائب الأول لرئيس إدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، ومحمد العتري نائب الرئيس للعمليات ومشاريع الثلج العالمية في شركة ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، ومديري الإدارات.

وتم الكشف عن أبرز الفعاليات التي تتضمنها المبادرة والتي تنظم لأول مرة في المنطقة وتقام في سكي دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وهي بطولة الكرة الطائرة على الثلج، واليوجا على الثلج، وفعالية الدراجات الهوائية على الثلج، وريد بول «جمب أند فريز»، إضافة إلى الفعاليات التي تنظم سنوياً وتحظى بإقبال كبير من المقيمين والزوار على حد سواء، مثل سباق الجري الثلجي، وتحدي الثلج، وبطولات التزلج على الجليد المحلية، وبطولات أصحاب الهمم الدولية للتزلج على الجليد.

وقال سعيد حارب: «تربطنا علاقة قوية مع سكي دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، حيث نعمل سوياً على تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية التي تساهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني وتحفز كل أفراد المجتمع من مختلف الفئات على المشاركة في الفعاليات الرياضية، خاصة في فصل الصيف الذي كان يمثل في السابق موسم الراحة والخمول، واستطعنا بفضل التعاون القوي مع شركائنا في سكي دبي ومركز دبي التجاري أن نحول هذه الفترة إلى موسم مملوء بالنشاط والحيوية والفعاليات المتعددة التي تقام داخل القاعات المكيفة».

وقال ماهر جلفار: «في إطار تعاوننا الوثيق مع مجلس دبي الرياضي ودعمه المتواصل لترسيخ مكانة عالم دبي للرياضة، يسرنا الترحيب بزوار هذه الفعالية الإقليمية المتميزة للرياضة واللياقة البدنية، والتي ستكون جزءاً أساسياً من سلسلة فعاليات مجلس دبي الرياضي الصيفية، كما يسعدنا التأكيد على النمو المتواصل الذي تشهده هذه الفعالية، والتي مكّنتنا من توفير منصّة أساسية تتيح فرصة المشاركة في الرياضات والأنشطة المختلفة ».