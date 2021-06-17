شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري رشيد شريح مدرباً لـ «يد مليحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

علم «الخليج الرياضي» أن نادي مليحة تعاقد مع المدرب الجزائري رشيد شريح لقيادة تدريبات فريق الرجال لكرة اليد، خلفاً للمدرب المصري وليد عبد الكافي، وسيكون إبراهيم الحمادي مديراً للفريق خلفاً ليوسف أحمد الحمادي.

وكان مليحة الحصان الأسود في دوري الموسم الماضي، وأنهى مسيرته في البطولة في منتصف جدول الترتيب بعد أن فرض نفسه بقوة في الساحة، فضلاً عن كونه أول فريق للألعاب الجماعية يحقق بطولة للنادي، عندما فاز ببطولة نادي الجزيرة الدولية في ديسمبر عام 2019. ويطمح الفريق إلى تقديم الأفضل في الموسم الجديد من واقع الإمكانات التي يمتلكها، إضافة إلى أن المدرب رشيد شريح يتمتع بمعرفة وخبرة جيدة ومميزة في كرة اليد في الدولة، من خلال مشواره التدريبي مع نادي الشعب سابقاً.

وسيتم الإعلان الرسمي لتعاقد مليحة مع المدرب رشيد شريح بعد فراغه من مشواره مع فريق مضر السعودي.

وكان مضر تعاقد مع شريح على سبيل الإعارة من نادي القرين الكويتي.