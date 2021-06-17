شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة محاربي الإمارات غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات، تنظيم نسختين من البطولة يومي 18 و19 يونيو الجاري في صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي، لتقام «النسخة العربية» منها الجمعة، وذلك قبل يوم واحد من منافسات النسخة العشرين من البطولة المقررة يوم السبت المقبل بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم.

تشهد منافسات النسخة العربية مواجهة قوية بين اللبناني الصاعد محمد عسيلي الذي قدم عروضاً قتالية مميزة خلال مشاركاته السابقة بالبطولة، وسمير زيدي من جزر القمر.

وتنطلق أحداث النسخة ال20 من البطولة يوم السبت المقبل وتتضمن 13 نزالاً بمشاركة 26 من أكثر المقاتلين مهارة وتميزاً في مقدمتهم راي بورغ المنافس السابق على لقب «يو إف سي» في وزن الديك ضد الكندي المميز جيسي على أن ينتقل الفائز للتنافس على لقب بطل محاربي الإمارات في الوزن نفسه ضد البطل الحالي فنيسيوس دي أوليفييرا.

وقال فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة لبطولات محاربي الإمارات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بهذه المناسبة: إن إقامة نسختين من بطولة محاربي الإمارات يعكس قدرة الدولة على تنظيم واستضافة أرقى البطولات العالمية وفقاً لأعلى المعايير والإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن فعاليات السلسلة العربية من البطولة بدأت في يناير الماضي حرصاً من إدارة البطولة على اكتشاف وتنمية وإبراز المقاتلين الموهوبين من مختلف البلدان العربية، مشيراً إلى أن تنظيمها بالتزامن مع النسخة الاعتيادية من البطولة يعكس التطور الكبيرة الذي شهدته بطولة محاربي الإمارات منذ انطلاقها.