شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس اللعب بثلاثى وسط دفاعى فى موقعة الترجي برادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بين أكثر من سيناريو بشأن تشكيل مباراته ضد الترجي التونسي يوم السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لاسيما أنها ستكون مواجهة صعبة مع الضغط الهجومي المتوقع من لاعبي الترجي طوال الـ90 دقيقة.

ويدرس موسيماني ومعاونيه اللعب بطريقته المعتادة من خلال الاعتماد على طريقة 4 / 2 / 3 / 1 أو اللعب بطريقة 4 / 3 / 3، وهو ما يعني أن يلعب بـ"دفندر" ثالث بجوار عمرو السولية وإليو ديانج حال الاعتماد على طريقة اللعب الأخيرة، وتتم المفاضلة بين الثنائي حمدي فتحي وأكرم توفيق للدفع به في التشكيل الأساسي.

فيما يوجد اتجاه لدى الجهاز الفني للأهلي بالتمسك بطريقة لعبه المعتادة ومباغتة الفريق التونسي بالهجوم على أرضه على أمل التسجيل خارج الأرض مع التأمين والتغطية الدفاعية لإجبار بطل تونس على التراجع وتخفيف الضغط الهجومي، وهي الطريقة التي ستتحدد خلال الساعات مران اليوم أو غدا قبل وضع الخطة النهائية للمباراة.