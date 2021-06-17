شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد قائد ليفربول جوردان هندرسون الـ31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى بعيد ميلاد جوردان هندرسون قائد الريدز، الذى يبلغ عامه الواحد والثلاثين اليوم، فهو من مواليد يوم 17 يونيو 1990، وحرص صلاح على نشر صورة تهنئة لزميله بفريق ليفربول عبر خاصية ستورى حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، معلقا "عيد ميلاد سعيد هندرسون".



صلاح

وكان جوردان هندرسون حصل على وسام رتبة الإمبراطورية البريطانية لمساهمته فى الأعمال الخيرية، وتم تكريم قائد ليفربول على عمله ومساهمته أثناء جائحة كورونا، حيث كان هندرسون مسامهمًا مؤسسا لمبادرة "Players Together" التي شجعت لاعبي كرة القدم المحترفين على التبرع إلى لقطاع الخدمات الصحية، ثم أصبح لاحقًا سفيراً لمنظمة NHS Charities Together، التي تدعم الموظفين والمرضى والمتطوعين في 240 جمعية خيرية تابعة لـ قطاع الخدمات الصحية.

وقال جوردان هندرسون قائد ليفربول الإنجليزى، تعليقا على تلقيه رتبة الإمبراطورية البريطانية: "أشعر أنا وعائلتى بالتواضع الشديد لتقدير مساهمتى بهذه الطريقة، وأكثر من ذلك هناك العديد من الامتيازات التي تأتي من لعب كرة القدم، ولكن امتلاك منصة للترويج لقضية خيرية مثل Players Together وNHS Charities Together يعد امتيازًا كبيرًا مثل أى امتياز آخر".

وأضاف "من المهم بالنسبة لى أن أوضح أنه على الرغم من أن هذا التكريم لى شخصيًا، إلا أنه يجب مشاركة الفضل مع مجموعة أكبر بكثير من الأشخاص وأنا أقبل ذلك لأنني كنت جزءًا من شيء خاص، وليس السبب في حدوث ذلك، وكان قادة الدوري الإنجليزي الممتاز الآخرون هم الحافز وبقية اللاعبين، بمن فيهم زملائي في ليفربول، كانوا قوة دافعة خلف الكواليس، كما أظهر عدد كبير من مشجعى كرة القدم من جميع أنحاء البلاد كرمًا كبيرًا فى التبرع".