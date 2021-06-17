شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. عماد متعب يقهر مدافعى منتخب إنجلترا في كأس العالم للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف تظل فى ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة أن تكون مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار، وهو ما ينطبق على هدف عماد متعب في شباك إنجلترا مع المنتخب في كأس العالم للشباب.

وخطف عماد متعب الأضواء فى الدقيقة 73 بعدما استلم متعب الكرة وظل يراوغ لاعبى منتخب الإنجليز يميناً ويساراً حتى أحرز كرة رائعة فى المرمى كانت الهدف الوحيد للمنتخب، والذى حصل من خلاله على الثلاث نقاط في كأس العالم للشباب فى الإمارات عام 2003 ، ويقود الفراعنة للفوز بالمباراة.

هدف عماد متعب مع منتخب الشباب فى مرمى إنجلترا فى كأس العالم للشباب بالإمارات عام 2003، كان ولا يزال بوابة شهرة القناص، حيث أصبح بعدها الهداف الأول فى النادى الأهلى رغم صغر سنه.

بدأ المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامى الذى كان كابتن المنتخب وامامه محمد الزيات وامير عزمى مجاهد وكريم ذكرى وفى اليمين احمد فتحى وفى اليسار الراحل محمد عبد الوهاب وشارك فى خط الوسط حسنى عبد ربه واحمد سمير فرج واحمد سعيد وفى الهجوم عماد متعب ورضا متولى.

سجل منتخب مصر هدف التقدم عبر متعب بالدقيقة 74 من عمر المباراة بعدما قدم منتخب مصر مباراة جيدة وسيطر على الكرة مقدما اداء هجومى راقى عبر متعب الذى هدد منتخب انجلترا اكثر من مرة وحسنى عبد ربه قيصر خط الوسط الذى حاول اكثر من مرة من خلال تصويباته المتنوعة بالاضافة الى احمد فرج.