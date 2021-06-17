شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الزمالك يواجه أسوان لمواصلة مشوار الحفاظ على صدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك تحدِ جديد فى مشوار الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، عندما يواجه نظيره أسوان، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى السابعة من مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الثلاثة نقاط لاستمرار تصدره لجدول المسابقة الذى يسعى لتحقيق لقبها هذا الموسم.

يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

يسعى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لتحقيق الفوز فى مباراته أمام أسوان، بعدما تعادل سلبيًا فى أخر مباريات الدورى قبل فترة التوقف الدولى الأخيرة، وذلك أمام الجونة فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من المسابقة المحلية، حيث حرص على التأكيد على اللاعبين حول أهمية المباراة وضرورة تحقيق الثلاثة نقاط، بعدما حرص على التأكد من جاهزية اللاعبين من خلال التدريبات الأخيرة التى خاضها الفريق فى الفترة الأخيرة، حيث حرص خلالها المدير الفنى الفرنسى على التركيز على النواحى البدنية والفنية للفريق، كما شهدت تدريب اللاعبين على الكرات العرضية، بالإضافة إلى التدريب على التسديد من خارج منطقة الجزاء.

فيما انضم الدولى المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، إلى معسكر الفريق الأبيض، فى الساعات المتأخرة من ليلة الأربعاء، بعد قدومه من المغرب، حيث أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، أنه تواصل مع اللاعب الدولى، من أجل الانضمام لمعسكر الأبيض بعد التأكد من جاهزيته عقب تواجده مع منتخب بلاده فى المعسكر الأخير الذى شهد خوض مباراتين وديتين لمنتخب المغرب أمام ناظريه غانا وبوركينا فاسو، حيث شارك بن شرقى فى المباراة الودية الأخيرة أمام بوركينا فاسو التى انتهت بفوز المغرب بهدف دون رد، لمدة 7 دقائق فقط، وانتهت عقوبة إيقاف أشرف بن شرقى والتى كانت أقرتها لجنة المسابقات بإيقاف اللاعب مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذارين خلال مباراة الإسماعيلى فى مسابقة كأس مصر، ليغيب بعدها اللاعب الدولى عن الأبيض فى مواجهة الجونة الأخيرة فى مسابقة الدورى، لتنتهى بذلك عقوبة إيقافه ويصبح من حقه المشاركة فى لقاء أسوان.

من ناحية أخرى، يدخل فريق أسوان المباراة، طامحاً إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة زهرة الجنوب والمشرف على فريق أسوان، على ثقته الكاملة فى اللاعبين للخروج من اللقاء دون خسائر، وقال أمين فى تصريحات خاص: خضنا مباراتين وديتين خلال معسكرنا فى القاهرة استعداداً للزمالك، وهدفنا الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء لتحسين وضع الفريق فى جدول الدورى العام، ونقدر فريق الزمالك وندرك صعوبة المباراة لكننا نثق فى قدرات لاعبينا.

وأغلق مسئولو أسوان، باب الحديث عن رحيل الجهاز الفنى بشكل تمام، للحفاظ على تركيز اللاعبين داخل الملعب، خاصة بعدما نجح علاء عبد العال فى قيادة الفريق إلى الدور نصف النهائى بمسابقة كأس مصر، عقب إقصاء المصرى من ربع النهائى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4.

ويفاضل الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال بين الثنائى، خالد وليد وعمر رضوان فى حراسة عرين أسوان أمام الزمالك، خاص وأن رضوان لم تكتمل جاهزيته بعد تعافيه من إصابة الركبة، بينما منح عبد العال تعليمات خاصة لعمرو الحلوانى ظهير أيسر الفريق من أجل استغلال الركلات الثابتة والتسجيل من أنصاف الفرص، فيما رصد مجلس إدارة أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، مكافآة مادية للاعبين وفقاً للائحة الفريق فى حال تحقيق الفوز على الزمالك، مشدداً على أهمية عدم التعرض لأى هزيمة من شأنها أن تؤثر سلباً على موقف أسوان بالدوري.