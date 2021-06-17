الامارات | بعد 16 عاماً من الألقاب..ريال مدريد يعلن نهاية رحلة سرخيو راموس

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 16 عاماً من الألقاب..ريال مدريد يعلن نهاية رحلة سرخيو راموس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن نهاية رحلة قائده سيرخيو راموس مع الفريق بعد 16 عاما.

وأكد النادي في بيان رسمي رحيل راموس الذي ينتهي عقده رسميا بنهاية يونيو الجاري بعد عدم التوصل إلى اتفاق معه للتجديد، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا من أجل تكريم وتوديع اللاعب.

يذكر أن سيرجيو راموس كان قد انتقل إلى ريال مدريد في عام 2005، مقابل صفقة قدرت قيمتها حينها بـ 27 مليون يورو، قادمًا من نادي إشبيلية، واستمر مع الفريق لمدة 16 عاما شارك فيها بـ 671 مباراة، وسجل 101 هدف، وحصد لقب الليجا الإسباني 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات.

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