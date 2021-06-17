شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يسعى لاستكمال الانتفاضة أمام غزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاسماعيلى نظيره غزل المحلة في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بعد الفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة، فيما خسر الفلاحين من مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً فيما لايزال لديه مباراة مؤجلة .

فيما يحتل غزل المحلة المركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة بعد أن خاض 25 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 10 مباريات وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً .

وطالب إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من وداع بطولة كأس مصر بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد مشدداً على ضرورة إستكمال صحوة الانتصارات في الدوري لتعديل مسار الدراويش في المسابقة.

في المقابل شدد خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة على لاعبيه أن الاسماعيلى بات فريق مختلف عن الشكل الذى به في الدور الأول للمسابقة مؤكداً على صعوبة مباراة اليوم وضرورة الاجتهاد للخروج بنتيجة إيجايبة.