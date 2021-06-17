شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الاتحاد "طمعان" فى مصر المقاصة على استاد الإسكندرية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج الاتحاد السكندرى نظيره مصر المقاصة في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بعد الفوز على أسوان بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة فيما فاز الفريق الفيومى على غزل المحلة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات للزحف نحو المربع الذهبى للمسابقة مشدداً على ضرورة التركيز الدفاعى لتلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة لخطف النقاط الثلاث.

في المقابل طالب محمد عبد العظيم عظيمة المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بتحقيق الفوز في مباراة الليلة لإقتحام المربع الذهبى وإنهاء المسابقة في مركز يليق بإمكانيات الفريق.