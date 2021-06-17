تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة السودان وليبيا في الدور التمهيدي من كأس العرب 2021، والذي سيشهد 6 مباريات أخرى ستقام كل مباراة في يوم على حدة.

يستقبل استاد خليفة الدولي بمدينة الدوحة في قطر، المباراة الحاسمة بين منتخب السودان ومنتخب ليبيا، حيث يتأهل الفائز إلى دور المجموعات من كأس العرب 2021.

وخاض منتخب السودان مباراتين وديتين خلال الأيام القليلة الماضية على أراضيه قبل السفر إلى قطر، إذ واجه منتخب زامبيا في مباراتين متتاليتين خلال 3 أيام.

وتمكن منتخب السودان من تحقيق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة (3-2) يوم 11 يونيو، على ملعب الجوهرة الزرقاء، بينما فاز منتخب زامبيا في المباراة الثانية بعدها بيومين على نفس الملعب بهدفٍ دون رد.

في المقابل، أكتفى منتخب ليبيا بخوض مباراة ودية واحدة تحت قيادة مدربه الجديد، الإسباني “خافيير كليمنتي” في يوم 14 يونيو، خلال معسكره في تونس، حيث واجه منتخب ليبريا على ملعب الشاذلي زويتن وخسر بنتيجة (1-0).

ومن المقرر إنضمام الفائز من مباراة السودان وليبيا إلى المجموعة الرابعة، التي تضم، مصر، والجزائر، بالإضافة إلى الفائز من المباراة الثانية في الدور التمهيدي بين لبنان وجيبوتي.

موعد مباراة السودان وليبيا في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

ويلتقي منتخب السودان مع ليبيا، يوم السبت 19 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، السودان، وليبيا، 20:00 بتوقيت السعودية.

ولم تعلن أي قناة نقل مباراة السودان وليبيا بشكل رسمي، ولكن من المتوقع أن تذاع على قنوات بي إن سبورتس، أو قنوات الكأس، خاصة وأن المباراة ستقام في دولة قطر.