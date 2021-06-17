تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة هولندا والنمسا في بطولة يورو 2020، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة التي تضم أوكرانيا ومقدونيا الشمالية.

شهد ملعب يوهان كرويف أرينا افتتاحًا مفعمًا بالحيوية لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، حيث انتصرت هولندا على أوكرانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لتصل إلى الانتصار السادس من آخر ثماني مباريات.

وتواصل هولندا مبارياتها في دور المجموعات من يورو 2020 على ملعب يوهان كرويف أرينا، حيث تستقبل النمسا، وعينها على تحقيق الفوز لحجز مقعدها بين الكبار في الدور الموالي.

في المقابل، حقق منتخب النمسا ريمونتادا رائعة في المباراة الافتتاحية أمام مقدونيا الشمالية، حيث قلب تأخره بهدفٍ إلى انتصار بنتيجة (3-1)، ويعد هذا الفوز هو الأول لها في بطولة كبرى منذ عام 1982.

وتأمل النمسا في تحقيق الفوز أمام هولندا أو على الأقل تفادي الخسارة من أجل المحافظة على آمالها في الوصول إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في بطولة كبرى منذ عام 1954.

ويمتلك منتخب هولندا الرقم القياسي في المواجهات المباشرة مع النمسا، ففي 19 مباراة جمعت المنتخبين، فاز الطواحين 9 مرات، مقابل 6 مرات للنسور، بينما سيطر التعادل على 4 مناسبات.

موعد مباراة هولندا والنمسا في بطولة يورو 2020 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة هولندا والنمسا، يوم الخميس 17 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة من حكم الكيان الصهيوني “أوريل غرينفيلد” في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة هولندا والنمسا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي البحريني “خالد الحدي”، كما ينقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من جميع أنحاء العالم.