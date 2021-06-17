تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة بلجيكا والدنمارك في بطولة يورو 2020، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية التي تضم روسيا وفنلندا.

ستلعب الدنمارك مرة أخرى على ملعب باركين بمدينة كوبنهاجن، بعدما خسرت هنا بنتيجة (1-0) أمام فنلندا، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية، ولكن كانت هذه الخسارة تعني القليل جدًا بالنظر إلى واقعة إصابة كريستيان إريكسن التي حدثت قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة.

ولكن مع استقرار حالة نجم خط الوسط، ستسعى الدنمارك إلى الانتقام من الخسارتين أمام بلجيكا (كلاهما بفارق هدفين) في العام الماضي ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ومع الخسارة الغير مستحقة أمام فنلندا، لا يزال لدى الدنمارك بعض الأمل في الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب في اليورو لأول مرة منذ نسخة 2004، وذلك بتحقيق الفوز على بلجيكا أو على الأقل تفادي الخسارة.

على الجهة المقابلة، يعد انتصار منتخب بلجيكا على روسيا في المباراة الافتتاحية بنتيجة (3-0)، هو الرابع من آخر خمس مباريات لها في كأس أمم أوروبا، وهو عدد الانتصارات التي حققتها في أول 13 مباراة لها في المسابقة.

وتمتلك بلجيكا سجلًا جيدًا في الجولة الثانية ببطولة أمم أوروبا، حيث حققت 4 انتصارات، وتعادلين، بهامش 2.5 هدف في المباراة الواحدة، وبشكلٍ عام سجل الشياطين الحمر 2.7 هدفًا في آخر 10 مباريات دولية خلال الفترة الماضية.

ومن سوء حظ دفاع الدنمارك، أن القوة الهجومية الخارقة لمنتخب بلجيكا سوف تكتمل أمامهم بعودة النجم كيفين دي بروينه الذي غاب عن المباراة الافتتاحية بداعي الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي.

وتأكد غياب المدافع تيموثي كاستاني عن منتخب بلجيكا لبقية مباريات البطولة، بعد خضوعه لعملية جراحية لمدة 6 ساعات في الوجه بعد إصابته القوية في المباراة الافتتاحية أمام روسيا.

موعد مباراة بلجيكا والدنمارك في بطولة يورو 2020 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة بلجيكا والدنمارك، يوم الخميس 17 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة من الحكم الهولندي “بيورن كويبرس” في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة بلجيكا والدنمارك في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من جميع أنحاء العالم.