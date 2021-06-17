نجم مباريات اليوم السادس في يورو 2020 | من حق مانشيني أن يَنسى فيراتي!

انتهى سادس أيام بطولة يورو 2020، والذي عرف إقامة ثلاث مباريات في افتتاح الجولة الثانية، شهدت تفوق روسيا وويلز وإيطاليا على فنلندا وتركيا وسويسرا.

بداية اليوم عرفت أول انتصارات منتخب روسيا على ملعبه “كريستوفسكي” في مدينة سان بطرسبرج على حساب منتخب فنلندا بهدف دون رد وضعه نجم الفريق “أليكسيه مارينشوك”، ليدخل الدب الروسي معمعة المنافسة على مقعد مؤهل إلى ثمن النهائي في تعويض مميز منه للهزيمة النكراء التي مُني بها أمام بلجيكا في الجولة الأولى.

وفي المباراة التالية للقاء روسيا وفنلندا، تمكن رفاق جاريث بيل من التفوق على المنتخب التركي المتواضع بهدفين دون رد، وشهد اللقاء إهدار بيل لركلة جزاء مطلع الشوط الثاني وصناعته لهدفين.

وخلال مباراة السهرة، برهن منتخب إيطاليا على أنه مرشح فوق العادة لحصد اللقب، بتسجيل ثلاثية أهداف جديدة في مرمى سويسرا.

والآن حان وقت تقييم الخليج 365 لأداء أفضل لاعب في مباريات اليوم السادس من يورو 2020، ووقع الاختيار على نجم مباراة إيطاليا وسويسرا.

رجل مباريات اليوم السادس في يورو 2020 | لوكاتيلي – منتخب إيطاليا

لاعب وسط ميدان الآتزوري “مانويل لوكاتيلي” أكد جدارته وأحقيته في حجز مكان أساسي في ظل غياب ماركو فيراتي الغائب للإصابة منذ الجولة الأولى عن إيطاليا.

المباراة الأولى للوكاتيلي في هذه البطولة لم تكن بالمذهلة، حيث قدم مستوى متوسط أمام وسط ودفاع المنتخب التركي لا سيما في النواحي الهجومية.

لكنه هذه المرة ألهم المنتخب الايطالي هجوميًا ودفاعيًا، وقدم كل ما عليه وتسبب بصورة مباشرة في سقوط سويسرا بهذه النتيجة الكارثية التي تقربها من مرافقة تركيا خارج اليورو.

استطاع لاعب ساسولو تسجيل هدفين ضد نسور سويسرا وإظهار موهبته الحقيقية في التسديد، بجانب كونه الناقل الأهم للهجمات في وسط ميدان المنتخب الإيطالي مع باريلا.

ومن الواضح أن مانويل لوكاتيلي الذي يتصارع عليه قطبي كرة القدم الإيطالية (الإنتر ويوفنتوس) سيقدم أوراق اعتماده الرسمية كلاعب عالمي من خلال يورو 2020 وفي حالة ذهاب منتخب إيطاليا بعيدًا سيكون واحد من أبرز نجوم البطولة ككل، ووقتها سيكون من حق مانشيني نسيان فيراتي للأبد.

وللتذكير، اختار خبراء موقع الخليج 365 لاعب ايطاليا شيرو إيموبيلي ليكون نجم اليوم الأول في يورو 2020، ورغم تألق حارس فنلندا في التصدي لعدد كبير من الفرص للاعبي منتخب الدنمارك، قرر الموقع تقليد يويفا بمنح كريستيان إريكسن لقب نجم اليوم الثاني في اليورو بعد حادثة توقف قلبه.

وفي اليوم الثالث، حصل ظهير منتخب هولندا دينزل دومفريس على لقب نجم اليوم الثالث من البطولة الأقدم جنبًا إلى جنب كوبا امريكا.

وفي اليوم الرابع، نال مدافع منتخب سلوفاكيا ميلان سكرينيار لقب نجم مباريات اليوم الرابع من يورو 2020.

أما اليوم الخامس فقد شهد تتويج نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا بلقب نجم مباريات اليوم من يورو 2020 بعد مستواه الرائع في مباراة فرنسا وألمانيا المنتهية بفوز الديوك بهدف دون رد.

انتظرونا غدًا في حلقة جديدة..