شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضغط لزيادة أعداد الجماهير فى مباراة العودة ضد الترجي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو النادي الأهلي اتصالاتهم مع قيادات الأمن ووزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة لإقناعهم بالموافقة على حضور جماهيره مباراته ضد الترجي يوم 26 يونيو الجاري، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لاسيما أن مباراة الذهاب في تونس ستقام في حضور جماهير يصل إلى 5 آلاف مشجع.
وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطلب فيه دعم الاتحاد وكافة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة العودة أمام الترجي التونسي في اياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 26 من يونيه الجاري.
وأكد الأهلي في خطابه على الدعم المستمر الذي تلقاه الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية من كافة المؤسسات الوطنية.
وأشار الأهلي في خطابه إلى أن إدارة النادي تؤكد على رغبتها فى التعاون مع كافة الجهات المعنيه بهذا الأمر ،. خاصة و أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال، باعتباره ممثلا للكرة المصرية.