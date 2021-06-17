والدة رونالدو: ابني سيبقى نجما 3 سنوات أخرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضاءت دولوريس أفيرو والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو شمعة للمنتخب البرتغالي في كاتدرائية فونشال بجزيرة ماديرا في البرتغال، وذلك قبل المباراة التي انتهت بفوز البرتغال على نظيره المجري 3 / 0 أمس الأول في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020). وعلى ملعب «بوشكاش أرينا» بالعاصمة المجرية بودابست، حسم المنتخب البرتغالي المباراة أمام المجر بثلاثة أهداف سجل رونالدو اثنين منها وكان الهدف الآخر من نصيب رافاييل جوريرو. ولدى سؤالها عن توقعاتها بشأن الفترة التي سيظل فيها رونالدو (36 عاما) نجما على أعلى المستويات، قالت «ثلاث سنوات أخرى أو نحو ذلك». وتصدر رونالدو قائمة هدافي نهائيات البطولة الأوروبية، رافعا رصيده إلى 11 هدفا. وأبدت أفيرو ثقة في نجاح المنتخب البرتغالي في الحفاظ على لقب البطولة الأوروبية، وكشفت أنها تعتزم حضور المباراة النهائية للبطولة، والتي تقام في العاصمة البريطانية لندن. وأضافت «سأذهب فقط لمشاهدة المباراة النهائية. فالاحتفال هنا في ماديرا».



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